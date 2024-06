A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), está realizando um trabalho intenso para garantir a segurança viária e a fluidez no tráfego n’O Maior São João do Mundo 2024. Isso ocorre em diversos eventos, sendo os principais na festa maior do Parque do Povo e durante o arrasta-pé no distrito de Galante.

E os forrozeiros e as forrozeiras estão aproveitando o ônibus para ir e voltar ao Parque do Povo e realizar outras atividades, a partir das 19h, sem pagar a tarifa. Nestes primeiros 19 dias de festa, de 29 de maio até o último domingo, 16 de junho, um total de 129.045 passagens gratuitas foram registradas no transporte público do Município.

No mesmo período foram atendidas 261 ocorrências, a partir do atendente virtual Bernardo (3341-1517, mensagem de WhatsApp). O maior número de solicitações diz respeito a sinistros de trânsito, veículos estacionados irregularmente em guias rebaixadas para entrada e saída de veículos e em vagas reservadas a pessoas idosas ou com deficiência.

Os Agentes de Trânsito e os Fiscais de Transportes já cumpriram cerca de 1.300 escalas nos muitos eventos que acontecem nesse período. Além dos citados Parque do Povo e Galante, os profissionais deram apoio aos blocos que desfilaram pelas ruas da cidade, corridas de rua, festas juninas nos bairros (organizados pelas comunidades) e no Distrito de São José da Mata, entre tantos outros.

E a cidade está cada vez mais movimentada. Só para se ter uma ideia do fluxo de veículos, nestes primeiros 19 dias de festa, os equipamentos de monitoramento viário da STTP já registraram 8.985.350 passagens de veículos, cerca de 1,6 milhão a mais do que na mesma quantidade de dias em todo o São João do ano passado.

Ao todo, 150 profissionais da STTP, entre Agentes de Trânsito, Fiscais de Transportes e demais colaboradores, estão trabalhando 24h por dia, sete dias por semana, para contribuir com o sucesso d’O Maior São João do Mundo.