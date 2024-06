O motorista de um dos veículos envoldidos na colisão entre duas carretas em um trecho da BR-101, no Litoral Norte da Paraíba, nas proximidades de Mamanguape, morreu no Hospital de Trauma de João Pessoa neste sábado (15).

Wemerson Pessoa Pereira, de 29 anos, havia sofrido queimaduras em 100% do corpo e não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu no sentido João Pessoa-Mamanguape, no km 42, nas proximidades da entrada do município de Capim.

Com informações adicionais do MaisPB

