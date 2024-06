O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barroso, realizou nesta sexta-feira, 14, uma palestra para cerca de 500 estudantes do ensino médio da Rede Estadual da Paraíba, em João Pessoa. O evento contou com a presença do vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro e do novo secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho.

O evento, que aconteceu no Centro de Formação de Educadores, em Mangabeira, contou também com uma apresentação dos professores do Programa de Inclusão Através da Música e das Artes (Prima).

“Um momento ímpar para todos os estudantes da rede de ensino estadual que estiveram aqui. O ministro, que foi ele também aluno de escola pública, pôde compartilhar sua trajetória com todos nós e dar uma demonstração de muita sensibilidade retribuindo tudo que o acesso ao ensino de qualidade foi capaz de construir na vida dele”, disse o vice-governador Lucas Ribeiro, que esteve acompanhado da segunda-dama Camila Mariz.

Com o tema “Como fazer a diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo”, Barroso contou aos estudantes um pouco de sua trajetória pessoal e profissional, desde a infância, vivida na cidade de Vassouras (RJ), até chegar à capital fluminense, cursar Direito e, em 2013, tornar-se ministro da mais alta corte do país.

Durante a palestra, o ministro falou sobre a importância dos valores éticos, do conhecimento e da vontade de progredir. Segundo ele, três pontos são essenciais em sua trajetória: o cultivo de valores, a ampliação constante dos conhecimentos e a vontade de ser melhor. “Nós hoje vivemos a economia do conhecimento. É o conhecimento o que faz diferença na construção do caminho de cada um”, disse.

O secretário de Educação da Paraíba, Wilson Filho, falou sobre a importância da rede pública estadual de ensino proporcionar um momento como esse para a formação dos estudantes.

“Esse é um momento extremamente importante, em que a gente recebe a maior autoridade do Judiciário do país, para abrir ainda mais a mente dos nossos estudantes. Uma oportunidade única de escutar a experiência de quem está enfrentando grandes debates nacionais”, disse.

Já a estudante Carla Thays dos Anjos, da Escola Cidadã Integral, falou da importância das políticas públicas educacionais, como o Conexão Mundo, que permite que os estudantes, por meio da educação, conheçam outros países, outras realidades, e possam exercer de forma cada vez mais consciente sua cidadania, contribuindo com o processo democrático.

