A Prefeitura de João Pessoa promove, na próxima nesta segunda-feira (17), o Congresso Técnico Esportivo Motivacional, trazendo como palestrante Cafu, ex-capitão da Seleção Brasileira de Futebol. O evento acontece por meio da Escola de Governo Municipal (Esgov), Secretaria de Administração (Sead) e Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), e começa às 15h no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções (foto).

Cafu vai ministrar a palestra ‘Seja sempre o melhor naquilo que faz’. O evento oferece 2 mil vagas, é gratuito e direcionado aos servidores municipais de João Pessoa, mas também está aberto ao público enquanto tiver vagas disponíveis. Para participar, é necessário adquirir o ingresso acessando o endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/evento/palestra-seja-sempre-o-melhor-naquilo-que-voce-faz-ministrante-cafu/2503191. As inscrições geram QR-Code, para o credenciamento na entrada do teatro. Os portões serão abertos às 14h.

“Vou compartilhar um pouco da minha história, a minha trajetória dentro dos campos e, claro, eu não poderia perder essa oportunidade de estarmos juntos neste bate-papo aí com vocês. Vamos mostrar que com dedicação e foco tudo é possível”, frisou o ex-capitão da Seleção Brasileira de Futebol.

Perfil

Marcos Evangelista de Morais, mais conhecido por Cafu, atua como embaixador da FIFA, UEFA, Laureus e Special Olympics. Cafu foi campeão do mundo de futebol, em 1994 e 2002, e recordista de jogos pela Seleção Brasileira Masculina com 142 partidas.

Paulista de Itaquaquecetuba, nasceu em 7 de junho de 1970. Considerado por muitos como um dos maiores da sua posição na história do futebol, Cafu fez parte das equipes vencedoras das Copas do Mundo de Futebol de 1994 e 2002, além de ter disputado os Mundiais de 1998 e 2006. Dois anos antes, foi apontado em uma lista feita por Pelé como um dos maiores jogadores da história do esporte.

Com uma carreira vitoriosa, Cafu é um dos três jogadores na história do futebol a conquistar a Copa do Mundo, Copa América, Libertadores, Liga dos Campeões da UEFA e Mundial de Clubes – os outros dois foram Julián Álvarez (argentino) e o ex-goleiro brasileiro Dida.

Atualmente, Cafu desenvolve trabalho social e dedica-se a projetos que visam melhorar as condições de vida de comunidades carentes.

