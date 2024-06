Prefeitura de Campina Grande lança Campanha de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa

A Prefeitura de Campina Grande, através da Gerência da Pessoa Idosa, da Secretaria de Assistência Social (Semas), lançou nesta sexta-feira, 14, a Campanha de Combate a Violência contra a Pessoa Idosa 2024, que este ano tem como lema: “Cada palavra tem a sua consequência, cada silêncio também”.

O evento realizado no Calçadão da Cardoso Vieira, teve início com uma Caminhada, saindo da Rua Treze de Maio, seguindo em direção à Rua Venâncio Neiva e Calçadão. No local, a programação foi aberta pela banda fanfarra “Treze de Julho”, do Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV, do Cras Bodocongó.

O evento, alusivo ao dia 15 de junho, e que é celebrado neste sábado, ficou reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o Dia de Combate à violência e maus tratos contra idosos. Na ocasião, representantes de diversos serviços da Semas se reuniram no Palhoção do Clube de Dirigentes Lojistas – CDL, cedido para a ação, para uma mobilização social e política, evidenciando a relevância da data.

Houve ainda a apresentação de um grupo de idosos do Centro Municipal de Convivência do Idoso, com a ‘Dança da Peneira”, e do grupo do SCFV, Malvinas, “Arte em Moimento”, com a dança junina.

A Gerente de Políticas Públicas para Pessoa idosa, Rosemary Torres, comentou sobre a importância de celebrar a data: “O dia 15 de junho vem nos trazer uma reflexão sobre a prática de violência contra a pessoa idosa. Um evento como esse serve para nos despertar sobre essa causa e nos lembra de que podemos fazer parte dessa campanha, tratando bem os nossos idosos e também fazendo denúncias, quando tivermos conhecimento de situações de violência e abuso contra esse público”, disse.

“Fortalecer esse evento é esclarecer mais sobre esta causa e atentar para os direitos básicos desse público tão especial que é a pessoa idosa. É importante deixar claro que existem pessoas e instituições interessadas que trabalham para esta causa tão importante, toda uma rede engajada para garantir esses direitos”, reforçou Renato Silva, coordenador da Rede de Proteção Socioassistencial da Pessoa Idosa.

Presenças

O evento contou com as presenças de coordenações de vários serviços da Semas, à exemplo dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), da Coordenadora do Centro de Convivência do Idoso (CMCI), Gilma Souto Maior; do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Eraldo Moura; e do Presidente da Comissão da Pessoa Idosa – OAB/CG, Júlio César Araújo.

Participaram ainda, a coordenadora LBTTQIA+, Rosângela Florêncio (Semas); bem como, o presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas, Romualdo Figueiredo; e o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Eliezio Bezerra.