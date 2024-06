Parque do Povo: Anvisa Nacional faz inspeção da comercialização de cigarros

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está realizando um trabalho de fiscalização sobre a comercialização de cigarros no Parque do Povo, no Maior São João do Mundo.

O objetivo é coibir a venda de cigarros tradicionais contrabandeados e de cigarros eletrônicos, que têm a sua comercialização proibida no Brasil.

A Anvisa está sendo acompanhada pela Gerência de Vigilância Sanitária de Campina Grande (Gevisa-CG), que já vem desenvolvendo este trabalho desde o início da festa.

“Estamos no Parque do Povo fazendo a fiscalização de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, para verificar o cumprimento da legislação sanitária. Nós temos o hábito de fazer grandes eventos junto com a vigilância local”, disse a coordenadora da área de tabaco da Anvisa, Patrícia Castello Branco. Alguns produtos foram recolhidos pelas equipes.

“No caso aqui identificamos uma tabacaria que estava expondo embalagens vazias, portanto, fazendo uma propaganda do produto, o que é proibido pela legislação e também identificamos produtos com embalagens irregulares. Fizemos a apreensão, lavramos os documentos e faremos as medidas cabíveis”, disse Patrícia.

A Gevisa-CG também já realizou outras apreensões de cigarros convencionais ilegais dentro do Parque do Povo neste ano e apreendeu mais de 40 cigarros eletrônicos antes do início da festa para evitar que eles fossem comercializados no Maior São João do Mundo, já que o cigarro eletrônico tem sua importação, comercialização, armazenamento, propaganda e transporte proibidos no Brasil. A Gevisa atua diariamente no Parque do Povo e tem um ponto fixo na réplica do Telégrafo Municipal. O órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, também atua na fiscalização da comercialização de vários outros tipos de produtos e dá suporte de orientação aos bares e restaurantes do espaço da festa.