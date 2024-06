O prefeito de Boa Vista, André Gomes, recebeu nesta terça-feira, 11, oficialmente o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), um projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, a Universidade Federal de Campina Grande e 49 municípios paraibanos. Boa Vista está entre os beneficiados pelo plano, que traz ações e políticas públicas essenciais para o saneamento básico e a saúde.

Desde 2020, o PMSB foi minuciosamente elaborado com o apoio técnico e institucional da Funasa e da UFCG, através de audiências públicas, seminários, reuniões e muitos estudos. Conforme André Gomes, Boa Vista foi o primeiro dentre os municípios beneficiados a iniciar a construção.

“Boa Vista está a passos largos na implementação de políticas públicas que promovem qualidade de vida, saúde e bem-estar para todos. Vamos juntos transformar nosso município! Agradecemos à Funasa e a toda equipe técnica da UFCG, além de todos os técnicos e servidores que estiveram envolvidos”, destacou André Gomes.

A cerimônia de entrega aconteceu no Centro Cultural Ariano Suassuna, em João Pessoa, e contou com importantes debates sobre a construção e as estratégias para a implementação dos planos. De Boa Vista, também estiveram presentes o vereador-presidente da Câmara Municipal, Fernando Aires, secretários e técnicos do município.

A solenidade contou com as presenças da professora Dra. Patrícia Hermínio (UFCG), coordenadora do Planos de Saneamento; de Josiclene Moura Leite, coordenadora do núcleo Intersetorial de Cooperação técnica da Funasa; de Osvaldo Balduino Guedes Filho, superintendente estadual interino da Funasa na Paraíba; do reitor da UFCG, Antônio Fernandes; e de Alexandre Ribeiro Motta, presidente interino da Funasa.