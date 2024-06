O auditório da Câmara Municipal de Boa Vista acolheu um grande número de mulheres na noite desta segunda-feira, 10, para uma importante palestra do projeto “Invista Nelas”, da Rede de Empreendedorismo Feminino, que tratou do tema “Empreender mulher: conectando sonhos e transformando em fontes de renda”.

A ação, promovida pela Prefeitura de Boa Vista através da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, teve como palestrante nesta primeira noite a educomunicadora Anne Karenine, que tem mais de nove anos de experiência profissional atuando na área de comunicação com produção, direção, redes sociais e assessoria especializada. A primeira-dama do Município, Carol Gomes, que participou da idealização do projeto, esteve presente.

A programação terá sequência no próximo dia 18, terça-feira, às 19h, na Câmara Municipal, com o seminário “Empreender com felicidade”, que terá apresentação da empresária e palestrante Marileide Azevedo, que tem experiência no mercado financeiro, gestão de clientes e vendas, indústria e comércio exterior, bem como em administração e marketing.

Os seminários, que buscam atrair mais mulheres para o empreendedorismo, além de estimular e qualificar aquelas que já ingressaram neste universo, é aberto para a participação do público. Segundo o prefeito de Boa Vista, André Gomes, o fomento à participação feminina no mercado é uma pauta que encontra suporte na gestão municipal.

“O amplo apoio, incentivo e estímulo ao empreendedorismo feminino decorre da nossa percepção da relevância não apenas econômica como social desta iniciativa, que transforma vidas, impacta famílias, fortalece as mulheres e, portanto, é fundamental. Como a gente sempre diz, lugar de mulher é onde ela quiser estar, inclusive empreendendo”, frisou André Gomes.