Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, a Secretaria de Assistência Social de Campina Grande (Semas) promove uma série de ações para conscientizar a população sobre o tema e combater esse tipo de crime.

O lançamento oficial da campanha acontece nesta sexta-feira (14), com uma caminhada pelas ruas centrais da cidade. A concentração está marcada para as 8h30, na rua Treze de Maio, em frente a uma escola de inglês. A caminhada seguirá pela Praça Clementino Procópio até o Calçadão da Cardoso Vieira, onde haverá um trabalho de conscientização com a população e apresentações culturais.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Rosimere Torres, coordenadora da Pessoa Idosa do município, ressaltou a importância da denúncia no combate à violência contra o idoso. “A vítima muitas vezes não denuncia por ter um vínculo com o agressor, mas vizinhos e familiares podem fazer a denúncia”, afirmou.

Rosimere destacou que a campanha dará foco especial à violência psicológica e patrimonial contra o idoso.

– A violência física é muito latente, mas também existe a violência psicológica, com xingamentos, palavrões e isolamento da pessoa idosa, e a violência patrimonial, que impede o idoso de ter acesso aos seus bens – explicou.

A coordenadora da Pessoa Idosa informou que, em apenas três meses, a secretaria recebeu 24 denúncias de violência contra o idoso e enfatizou que a campanha também busca empoderar o idoso e fazê-lo conhecer seus direitos.

