Prefeitura de Campina Grande promove brincadeiras com crianças ligadas as Casas da Esperança

Em uma parceria com o Nacional Center Park, 54 crianças e adolescentes, vinculados às quatro Casas da Esperança, da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), participaram de momentos de descontração e lazer, na tarde e noite desta terça-feira, 11. Todos puderam se divertir em diferentes brinquedos.

Algumas inclusive estiveram em um parque pela primeira vez, o que tornou o passeio ainda mais especial.

“Essa parceria foi realizada entre Prefeitura e o Nacional Center Park, para levar todas as crianças da proteção especial, é de fato muito importante, no sentido de proporcionar alegria e lazer para os nossos acolhidos. A gente vê o sorriso em cada rosto e sabemos o quanto eles curtiram todo esses momentos, considerando que é uma novidade estar em um parque, para a maioria deles”, comentou Kalina Oliveira, supervisora técnica da Proteção Especial.

O responsável pelo Parque, Adenilson Soares, também falou sobre o significado dessa parceria.

“É muito gratificante receber as crianças, e é muito bom ver o parque cheio. Eu sei como as crianças gostam de brincar, então é muito importante ver essa iniciativa da Prefeitura com a oferta de momento de diversão para todos eles, disse o administrador.

Durante o passeio, o público infanto-juvenil, recebeu lanche, organizado pelas equipes da Semas.

As crianças vinculadas às Casas da Esperança estão sob proteção, em virtude de algum direito ameaçado ou violado no vínculo familiar.

Nas unidades, elas contam com uma série de cuidados, à exemplo de atendimento multidisciplinar, acompanhamento pedagógico, psicológico, acesso à educação, cultura, e incentivo à construção de vínculos e relações sociais.