A juíza Adriana Barreto Lóssio de Souza, da 9ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, recebeu o título de cidadã paraibana.

A outorga, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que considerou os relevantes serviços prestados pela magistrada ao Estado, foi entregue no dia 5.

“Recebi com muita gratidão essa homenagem, principalmente vindo das mãos do presidente Adriano Galdino. Eu já almejava há bastante tempo receber esse título de cidadã, e obtê-lo é uma satisfação e reconhecimento por todo o meu trabalho. Moro na Paraíba há mais de 20 anos, já passei por várias comarcas e me sinto paraibana”, destacou a juíza Adriana Lóssio.

Ao entregar o título, o presidente Adriano Galdino falou da alegria e destacou que a Assembleia Legislativa fez justiça e reconheceu o trabalho realizado pela juíza Adriana Lóssio.

“Fizemos essa entrega com muita alegria, movidos por muita emoção. A Assembleia Legislativa fez justiça e reconheceu o trabalho meritório realizado pela juíza Adriana Lóssio no Judiciário paraibano. Nos reunimos para lhe conceder o título de cidadã paraibana, para que cada vez mais ela possa contribuir para o nosso estado, através do seu labor, construindo uma Paraíba melhor para todos”, disse o presidente da ALPB.

O desembargador Aluízio Bezerra Filho, que representou o Tribunal de Justiça da Paraíba, classificou a homenagem como justa e merecida.

“Eu acredito que o Judiciário também está em festa neste dia, porque a doutora Adriana Lóssio é uma magistrada qualificada, preparada, culta e muito operosa. Vinda do Rio Grande do Norte para o nosso Estado, dá uma contribuição valiosa à nossa Justiça, aos nossos jurisdicionados”, afirmou o desembargador Aluízio.

Também participaram da solenidade, compondo a mesa, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho; o presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB), juiz Alexandre Gonçalves Trineto; o desembargador aposentado José Martinho Lisboa; os magistrados Herbert Luna Lisboa, Onaldo Queiroga e Gustavo Procópio e a magistrada Ana Amélia Trocolli; a promotora de Justiça Sandra Paulo Neto; o advogado Rinaldo Mouzalas; a defensora pública Maria de Lourdes; e o general Mário Ivan.