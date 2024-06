Saúde bucal será ampliada em Campina Grande

O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (11) ao Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), o atendimento à sua solicitação para a ampliação no número de equipes de saúde bucal em Campina Grande. A notícia foi dada ao parlamentar paraibano pelo Secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério, Felipe Proenço de Oliveira.

A ampliação está contemplada na Portaria GM/MS Nº 4.311, de 7 de junho de 2024, que “credencia municípios a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes às equipes e serviços de saúde bucal, no âmbito da Atenção Primária à Saúde”. Com as novas 64 equipes de saúde bucal, Campina Grande passará a contar com 122 equipes.

100% de cobertura na Saúde da Família – Em dezembro do ano passado, Campina Grande foi contemplada com a ampliação de equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) para atender toda a população do Município, chegando a 100% de cobertura da Atenção Básica, também numa ação articulada pelo Senador Veneziano.

Com a adesão ao programa APS do Futuro, o número de equipes de ESF de Campina Grande passa de 121 para 207, o que representa um acréscimo em mais de 70%. Além de garantir a cobertura total da Atenção Primária à Saúde, um dos objetivos foi também diminuir o número de cidadãos referenciados por equipe, fazendo melhorar a qualidade da assistência na Atenção Básica.

“Agradeço ao Ministério da Saúde, através da senhora ministra Nísia Trindade e do secretário Felipe Proenço, o atendimento ao nosso pleito para a ampliação das equipes de saúde bucal de Campina Grande. Depois de termos alcançado o atendimento de 100% das equipes do PSF, agora, também, garantimos a ampliação das equipes de saúde bucal. Muito grato”, destacou Veneziano.