Programação da semana do Dia dos Namorados na Vila do Artesão

A Vila do Artesão de Campina Grande divulgou a programação de atrações que animarão o espaço cultural entre os dias 12 e 16 de junho. Com um cronograma de muitos shows e atividades, o local promete oferecer entretenimento e cultura para todos os visitantes.

A comemoração começa nesta quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, com apresentações do Trio Forró de Nóis e do cantor Niedson Lua. As festividades começam ainda no início da tarde e seguirão até às 19h, criando um ambiente especial para os casais celebrarem a data com muita música, comida regional e alegria.

Além das atrações musicais, os visitantes poderão desfrutar da rica gastronomia nordestina, com pratos típicos da culinária regional, e ainda explorar as diversas peças artesanais produzidas com cuidado pelos artesãos locais. É uma excelente oportunidade para adquirir um presente único e feito à mão para a pessoa amada.

Na quinta-feira, 13, o palco será de Beto Forrozeiro. A animação continua na sexta-feira, 14, com as apresentações de Pingo e Banda, Forró D2 e Kabra Bom de Xote. O sábado, 15, será embalado por Pedrinho Sanfoneiro e Nicácia Brasil. Para encerrar a semana com chave de ouro, o domingo, 16, contará com shows do Trio Forró Tropeiros e Tony Dumond.

Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, a equipe da Vila do Artesão fará uma cobertura especial através do Instagram oficial (@viladoartesaocg). As transmissões ao vivo e atualizações no perfil garantirão que todos possam acompanhar os eventos e sentir a energia das festividades.

A Vila do Artesão de Campina Grande reafirma seu compromisso com a cultura e a tradição do Nordeste, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os visitantes durante mais uma semana do Maior São João do Mundo 2024.