Mudança no trânsito no bairro de Manaíra em João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) informa aos condutores que transitam pelo bairro de Manaíra que, a partir desta terça-feira (11), a Avenida Pombal sofrerá mudança de circulação.

A intervenção será entre os cruzamentos com a Rua Lupércio Branco e a Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, que passará a ter sentido único de circulação em direção ao Retão de Manaíra.

A medida trará mais mobilidade e segurança viária para região, formando novo binário com a Avenida Esperança.

Asfaltada recentemente pela Prefeitura de João Pessoa, dentro das ações do Programa Mais Asfalto, executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o corredor é considerado uma importante rota para mobilidade na região.

Equipes da Divisão do Sistema Viário (DSV/SemobJP) já realizaram as sinalizações horizontais e verticais necessárias para a mudança.

“Seguimos avançando na implantação de binários para reduzirmos os pontos de conflitos, gerando, consequentemente, uma mobilidade mais eficiente e segura. Com asfaltamento da Avenida Pombal, a gestão municipal investe tanto na infraestrutura quanto na mobilidade e segurança viária para todos”, afirmou Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP.

Nos primeiros dias após a alteração da circulação da via, agentes de mobilidade estarão orientando e monitorando o comportamento dos condutores a fim de facilitar a adaptação para a nova rotina do trânsito da Avenida Pombal.

“Nos primeiros dez dias, nossas equipes estarão a partir das 6h já a postos em pontos estratégicos para garantir que as pessoas tenham suas possíveis dúvidas sanadas e as devidas instruções sejam feitas. Além disso, placas e pinturas sinalizarão a avenida, ajudando a disciplinar o fluxo de toda região”, ressaltou Sanderson Cesário, diretor de Operações do órgão de trânsito e transporte da cidade.