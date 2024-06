O presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na manhã desta segunda-feira (10) a destinação, por parte do Governo Federal, através do Ministério da Educação – MEC, de R$ 28 milhões para a construção de um Complexo Esportivo no Campus I da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, no bairro de Bodocongó. O anúncio atende uma solicitação do Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

A solicitação de Veneziano foi feita diretamente ao Ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião no Ministério, no mês de abril do ano passado. Na época, na companhia do Reitor da UFCG, professor Antônio Fernandes, Veneziano foi ao Ministro solicitar recursos para a reconstrução do então Ginásio de Esportes do Campus I, que havia desabado; e apresentou ao Ministro o projeto do Complexo Esportivo.

No mês de agosto, em nova reunião com o Ministro Camilo Santana, Veneziano e o reitor Antônio Fernandes receberam a confirmação de que o MEC haveria de disponibilizar os recursos solicitados.

O novo complexo contará com arena esportiva, quadra poliesportiva, arquibancadas, vestiários, academia e salas para prática de diversos esportes e danças, que, com a parte administrativa e espaço de convivência, totalizará 20.640 m². O projeto foi elaborado pela Prefeitura Universitária, a partir de demanda da Pró-Reitoria de Assuntos comunitários (PRAC).

A obra integra o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC da Educação, que prevê, dentre outras ações, a “consolidação e expansão das universidades e hospitais universitários”, como afirmou o Ministro Camilo Santana, durante a solenidade. Ao todo, serão investidos R$ 5,5 bilhões, sendo R$ 3,17 bilhões na consolidação, R$ 600 mil na expansão e R$ 1,75 bilhão nos HUs.