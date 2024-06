A preparação para o São João na Paraíba começou cedo para a Energisa. Em declaração recente, Renan Menezes, gerente de operações da empresa, destacou os esforços que estão sendo implementados para assegurar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia durante o Maior São do Mundo, em Campina Grande, que começou dia 29 de maio.

– O planejamento da Energisa para o São João começa no início de cada ano. Durante o São João, temos monitoramento 24 horas e equipes com plantões diferenciados para conseguir atender e garantir a qualidade de energia para quem vem curtir a festa – afirmou Menezes.

Ele também fez um alerta importante sobre a tradicional decoração de bandeirolas, que enfeitam as ruas e dão um colorido especial ao São João. “Há uma tradição de decoração de bandeirolas nas ruas, mas isso feito de uma forma incorreta pode trazer riscos à população. Somente profissionais adequados podem subir nos postes, pois sabem as distâncias adequadas”.

Outra preocupação mencionada pelo gerente de operações é o uso de fogos de artifício e a montagem de fogueiras próximas à rede elétrica.

– Os fogos de artifício e as fogueiras, se não forem realizados em locais apropriados, podem danificar as estruturas, dilatar os fios e ocasionar interrupção de energia e acidentes – alertou Menezes.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

