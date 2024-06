Cantor Gusttavo Lima vai fazer investimento em Campina Grande

O cantor mineiro Gusttavo Lima amplia os seus laços com Campina Grande: está consolidando a compra das instalações do antigo restaurante Campina Grill (avenida Manoel Tavares), onde deverá implantar uma moderna churrascaria.

Na tarde do último sábado – dia seguinte ao seu show que lotou o Parque do Povo –, o cantor visitou alguns locais da cidade e interagiu com ´nativos´, a exemplo de populares na Praça Coronel Antonio Pessoa (conhecida como a ´praça da morgação´), no Centro.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

