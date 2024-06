A Energisa Borborema e a Prefeitura Municipal de Campina Grande firmaram uma parceria para implementar programas de eficiência energética em diversos pontos públicos da cidade. O objetivo da iniciativa é reduzir o consumo de energia e os custos com eletricidade, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.

Um dos projetos da parceria foi realizado na reforma do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo). Segundo o gerente de operações da Energisa Borborema, Renan Menezes (foto abaixo), a expectativa é que a medida gere uma economia de R$ 60 mil por ano para a Prefeitura.

– Realizamos o projeto de eficiência energética no Parque do Açude Novo, investimentos que devem trazer uma economia de R$ 60 mil, disse Renan Meneses. Ano passado também realizamos esse programa no Açude Velho, no Parque do Povo, no Hospital Pedro I, com o objetivo de reduzir o consumo. Temos outras prefeituras que também já foram beneficiadas com esse projeto – ressaltou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

