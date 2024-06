No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité o assunto foi voltado para dicas sobre o cultivo de limão e mamão no quintal de casa.

O engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros explicou que, para um cultivo bem-sucedido, o primeiro ponto destacado é a escolha do local, enfatizando a necessidade de iluminação plena para a produção satisfatória de ambas as plantas.

Em seguida, a importância do solo foi ressaltada: solos soltos e férteis são ideais, enquanto solos muito arenosos ou argilosos que encharcam facilmente devem ser evitados.

Na escolha das mudas, especialmente para o limão, é fundamental optar por fornecedores idôneos e verificar a procedência para garantir plantas livres de doenças. Uma muda bem formada e vigorosa é crucial para uma boa produção.

Para o mamão, tanto a escolha das mudas quanto das sementes deve ser feita com cuidado para garantir o sucesso no cultivo.

Ouça o podcast completo e saiba mais.