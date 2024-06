Nota Cidadã: compras neste mês concorrem a R$ 100 mil em prêmios

No mês de festas juninas e dos Namorados, os contribuintes paraibanos podem aproveitar e concorrer a R$ 100 mil em prêmios em dinheiro com o Programa Nota Cidadã. Para tanto, basta que exijam a nota fiscal com a inclusão do CPF em cada compra, seja dos presentes dos Namorados, das comidas típicas do festejo junino ou de qualquer item no comércio local dos 223 municípios paraibanos. Serão mais uma vez 31 sorteios, neste mês de junho, sendo 30 prêmios no valor de R$ 2,5 mil e um prêmio especial de R$ 25 mil, que totalizam R$ 100 mil.

Para os paraibanos que ainda não realizaram o cadastro no Nota Cidadã, precisam fazer, primeiro, o cadastro no portal www.notacidada.pb.gov.br colocando o nome; número do CPF; data de nascimento; e-mail, telefone e criar uma senha. Após o cadastro realizado, no ato de toda compra no comércio precisa exigir a nota fiscal com o número do CPF, passando a concorrer aos sorteios mensais. Quanto maior o número de notas a cada mês com CPF, maior é a chance de ser premiado.

SORTEIO

Já o 54º sorteio do Programa Nota Cidadã será realizado no dia 20 de junho, no auditório da Lotep, em João Pessoa, às 9h da manhã. O sorteio é referente às compras dos paraibanos inscritos no Nota Cidadã e inseriram o CPF nas notas fiscais entre 1º e 31 de maio. A transmissão será feita no auditório da Lotep via canal do YouTube e do Instagram da Lotep no endereço @lotep.pb da Sefaz-PB, Rádio Tabajara AM e também no.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL

O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), com apoios da Lotep e Codata, incentiva o cidadão paraibano a desenvolver o exercício da cidadania fiscal ao exigir a nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras no comércio do Estado da Paraíba. A campanha também promove o fortalecimento do comércio local, pois incentiva compras em lojas físicas dos 223 municípios paraibanos.

BALANÇO

Iniciado em janeiro de 2020, o Programa Nota Cidadã já realizou um total de 53 sorteios. Foram pagos 1.247 prêmios aos paraibanos, contemplando 65 cidades de todas as regiões e microrregiões do Estado. Os sorteios realizados até maio de 2024 já somam, em valores pagos em dinheiro, R$ 3,660 milhões.

Do total dos 1.247 prêmios, foram 720 pagos com o prêmio no valor de R$ 2 mil; outros 37 ganhadores com o prêmio especial de R$ 20 mil; outros 540 prêmios, com o valor de R$ 2,5 mil; 17 cidadãos com o prêmio especial de R$ 25 mil, além de um cidadão com o carro zero quilômetro, prêmio extra de dezembro de 2023. O programa conta, atualmente, com um total de 220.472 paraibanos cadastrados que estão aptos a concorrer nos sorteios mensais