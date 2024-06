Presidente da Codevasf e senador vistoriam obras em Campina Grande

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) recepcionou neste sábado (08) em Campina Grande o Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codevasf, Marcelo Andrade; o Diretor de Infraestrutura do órgão, Henrique Bernardes; e o Superintendente na Paraíba, Irlen Guimarães.

O objetivo foi um trabalho de inspeção feito nas obras de asfaltamento que estão sendo executadas pela companhia na cidade, a exemplo da Avenida das Nações, no bairro das Nações; da Rua Arquimedes Souto Maior, no bairro da Palmeira; de mais dez ruas no distrito de São José da Mata e outras quatro no distrito de Galante.

O investimento total é de R$ 3 milhões, fruto de emenda destinada pelo Senador Veneziano. “Ao tempo em que agradeço a competência da Codevasf e a gentileza de Marcelo e de sua equipe de virem aqui verificar o trabalho que está sendo executado em Campina Grande, registro a alegria de poder contar com a Codevasf, trabalhando por nossa Campina e em outros municípios paraibanos, para os quais nós destinamos recursos”, disse Veneziano.

“Estamos aqui vistoriando essa importante obra, que vai trazer desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, fruto de recursos que o senhor destinou, alocados pela Codevasf. São R$ 3 milhões só aqui em Campina Grande, fora todos os outros investimentos que o senhor trouxe para a Paraíba, e com certeza, investimentos como este tendem só a crescer para melhorar ainda mais a vida das pessoas”, destacou o presidente da Codevasf, Marcelo Andrade.

“É com muita satisfação estar aqui em Campina Grande mais uma vez, agora trazendo essa obra de tamanha qualidade, que vai melhorar a mobilidade urbana da cidade, com investimentos de R$ 3 milhões, numa parceria do mandato do Senador Veneziano com a Codevasf, trazendo cada vez mais benefícios pra Campina e pra toda a Paraíba”, destacou Irlen Guimarães, Superintendente do órgão na Paraíba.