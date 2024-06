Empreendedores da economia criativa apresentam cultura da Paraíba ao público do NEon

Arte e cultura também são espaços para empreender e estar em eventos voltados à inovação e à sustentabilidade, como é o Nordeste On (NEon), realizado pela primeira vez na Paraíba, por iniciativa do Sebrae e Governo do Estado, e que terminou nesta sexta-feira (7). A arena dos “criativos” foi uma atração à parte para o público, que teve uma amostra da riqueza cultural da Paraíba.

Com 80 expositores, entre as atividades apresentadas ao público foram desde à gastronomia, passando pelo artesanato, música, cordel e cinema. Uma mistura que deu certo e se destacou no evento, conforme explica a gestora de turismo e economia criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim. “Nós podemos evoluir quando fazemos um exercício da criatividade e saber que é um recurso que não se esgota, que se renova, se multiplica assim como o conhecimento e a cultura do lugar. Além de saber como isso agrega valor a produtos e serviços de qualquer segmento”, destacou.

Merlânio Maia, um dos expositores da parte de cordel, falou que o evento foi uma oportunidade de conhecer outros produtores, fazer parcerias e futuros negócios. “No caso do cordel, especificamente, nós já fizemos vários links de projetos que podem surgir a partir daqui e podemos estar juntos com outras áreas que, não se ligariam, normalmente. Então, o Sebrae fez essa conexão e juntou toda essa criatividade”, disse o empreendedor. Ele também representa a Academia de Cordel do Vale do Paraíba que conta com mais de 100 associados.