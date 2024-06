No litoral paraibano, neste final de semana, existem 16 trechos de praias impróprios para banho.

A informação é da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

Saiba quais são os trechos:

João Pessoa

Manaíra, no final da Av. Ruy Carneiro

Manaíra, em frente ao Nº 315 da Avenida João Maurício

Cabo Branco, em frente à rotatória do Cabo Branco

Seixas, em frente à galeria de águas pluviais

Penha, em frente a desembocadura do do Rio Cabelo

Arraial, em frente à desembocadura do Rio Cuiá

Cabedelo

Miramar, no final da Av. Cassiano da Cunha Nóbrega

Areia Dourada, no final da Rua Projetada

Pitimbu

Pitimbú, no final da Rua da Paz

Maceió, em frente à desembocadura do riacho Engenho

Velho

Azul/Santa Rita, em frente às galerias de águas pluviais

Coqueiros, no final da Rua Almirante Tamandaré

Acaú/Pontinha, em frente à desembocadura do Rio Goiana

Lucena

Fagundes, No final da travessa São José

Lucena, em frente à desembocadura do Riacho Araça

Costinha, no final da Rua Ubiratan Galvão