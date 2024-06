Veneziano recebe título de cidadão em Cabaceiras

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) recebeu na tarde desta sexta-feira (07) o título de Cidadão de Cabaceiras.

A solenidade foi na Câmara Municipal da cidade e contou com a presença do prefeito Tiago Castro, de auxiliares da gestão municipal, vereadores, lideranças e da população em geral.

O autor da propositura foi o vereador Nelo Cavalcante (Progressistas) que justificou sua iniciativa pelos relevantes serviços prestados por Veneziano a Cabaceiras, sobretudo na destinação de recursos que proporcionaram obras e ações importantes ao longo dos últimos anos, totalizando mais de R$ 10 milhões, fato que também foi elogiado por outras pessoas que utilizaram a palavra, a exemplo do prefeito Tiago Castro.

“Veneziano é Vice-Presidente do Senado Federal, está na linha sucessória da Presidência da República, um homem público de grande importância no cenário político nacional e hoje esta aqui como uma pessoa simples, como ele verdadeiramente é. E ele tem usado esta condição para ajudar os municípios paraibanos – e de uma forma muito especial a Cabeceiras. A nossa Festa do Bode Rei, por exemplo, tem ação de Veneziano, de sua mãe, Nilda Gondim, e de seu irmão, Vitalzinho”, destacou o prefeito, ao lembrar que Veneziano foi o Senador mais votado da história de Cabeceiras.

Segundo Tiago, a Festa do Bode Rei acontece hoje em um amplo arraial graças aos recursos destinados por Veneziano.

“Temos um arraial popular maior, moderno, mais amplo, graças às emendas do Senador Veneziano; nós só temos um portal de entrada da cidade, que recepciona os nossos turistas, graças a recursos de Veneziano; a reforma do nosso mercado foi também uma ação do Senador. Eu poderia falar muita coisa, como o ginásio da Ribeira, pavimentações, recursos para a Saúde, compra de carros para a Saúde, ônibus escolar… esses R$ 10 milhões tem sido muito bem utilizados pelo povo da nossa terra e eu não poderia deixar de agradecer. Esse título apenas formaliza aquilo que já é o sentimento de Cabaceiras, de que voc&ec irc; é filho desta terra”.

Veneziano agradeceu a homenagem e lembrou que as atenções com Cabaceiras vem de longas datas, desde a época do seu pai, o ex-deputado federal Vital do Rêgo, passando por Vitalzinho e Nilda Gondim, posteriormente com sua atuação, ainda como Deputado Federal e como Senador.

“Eu me sinto em casa. Nossa história com Cabaceiras tem pelo menos três décadas e começou lá atrás, com Cabeceiras e Boqueirão. Com meu pai, com Vitalzinho, Nilda Gondim e com nossa atuação, como deputado e Senador”.

Veneziano finalizou suas palavras destacando a importância de Cabaceiras no cenário político, econômico, social e turístico regional.

“Parabéns a Cabeceiras. Essa história que Cabaceiras tem contado nessas ultimas duas décadas mostra exatamente a capacidade de um povo que se reinventa e que tem potencialidades que precisavam ser bem exploradas, como de fato o são, por uma gestão altiva, diferenciada e inovadora como a de Tiago. E todos nós participamos da vida de Cabaceiras, esta cidade que é tão querida de todos os paraibanos”, finalizou o novo cidadão cabaceirense.