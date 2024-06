Os pessoenses já estão aproveitando o mês de junho para saborear as comidas típicas da época, como pamonha, canjica e mungunzá. E antes de comprar o ingrediente principal dessas receitas, o milho verde, é bom fazer uma pesquisa de preços. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) verificou, nesta quinta-feira (6), que o valor da mão de milho verde, com 52 espigas, está variando entre R$ 40 e R$ 60, uma diferença de R$ 20.

O menor preço está sendo praticado no box de Alexandre, no Mercado Central. Já o maior valor é encontrado em cinco locais diferentes: Barraca do Milho (Mercado Central), José Severino e Luciana do Milho (Mercado do Bairro dos Estados) e Adalgio e Waldir (Mercado de Mangabeira).

A pesquisa do Procon-JP foi realizada em 24 boxes dos mercados públicos da Torre, Central, Bairro dos Estados e de Mangabeira e traz preços da mão e da meia mão do milho in natura (com e sem casca).

Outros produtos

As comidas típicas exigem outros produtos em seu preparo e o Procon-JP também levantou preços de alguns itens, como o coco ralado. O quilo do produto está oscilando entre R$ 10 (Jair – Mercado Central) e R$ 15 (Rivanda – Torre), uma variação de 50% do menor para o maior valor.

Além disso, foram pesquisados os preços da massa da mandioca, goma, castanha de caju, amendoim e rapadura, esses últimos produtos utilizados para o preparo do bolo pé-de-moleque, também muito tradicional nesta época.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br ou do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br