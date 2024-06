Podcast: Empaer-PB destaca a Festa do Bode Rei, em Cabaceiras

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité foi destacada a grandiosa Festa do Bode Rei, que celebra seus 25 anos em grande estilo.

A Empaer, sempre presente nos eventos da região, marcará presença nessa celebração, que coincide com o período de festas juninas em Campina Grande e atrai um grande público.

Geneilson Evangelista da Silva, extensionista rural da Emater, compartilhou a importância dessa festividade para Cabaceiras.

Conhecida como a “Hollywood Nordestina”, a cidade se destaca tanto pela sua forte cultura cinematográfica quanto pela pecuária caprina e ovina, representadas brilhantemente no evento.

Este ano, a festa será ainda maior, com quatro dias de programação, prometendo muitas novidades e atrações para os visitantes de todo o país e até mesmo estrangeiros.

Ouça o podcast completo e saiba mais.