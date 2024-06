Plano Diretor de Campina Grande será apresentado nesta sexta

Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, a Prefeitura Municipal de Campina Grande realizará a apresentação da segunda etapa do processo de revisão do Plano Diretor da cidade. A partir das 14h30, na Associação Comercial de Campina Grande, será realizada uma reunião para apresentar o diagnóstico das visitas e pesquisas realizadas ao longo do ano, buscando a participação ativa da população na construção do futuro da cidade.

Félix Neto, secretário de planejamento de Campina Grande, destacou a importância da participação popular durante entrevista à Rádio Caturité FM.

– É um dia extremamente importante e especial pois teremos o encerramento da segunda etapa do plano diretor de Campina Grande, onde vamos apresentar todo o diagnóstico das visitas que fizemos do começo do ano para cá. Foram mais de 40 reuniões espalhadas na cidade, com busca ativa de participação popular e hoje é o dia de leitura territorial. Convidamos as pessoas que puderem estar presentes nesse momento para discutir Campina Grande – pontuou.

O Plano Diretor é um instrumento legal que define as diretrizes para o desenvolvimento urbano do município. Ele estabelece as regras para o uso e ocupação do solo, a infraestrutura urbana, o meio ambiente, o transporte público e outros aspectos importantes da vida da cidade