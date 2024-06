Nono Encontro Nacional dos Agentes de Trânsito reuniu profissionais de 13 Estados Brasileiros

Mais de 200 Agentes de Trânsito, de 13 Estados brasileiros, participaram do 9º Encontro Nacional da categoria, realizado em Campina Grande, no Teatro Facisa, nos dias 06 e 07 de junho.

O evento, organizado pela Associação dos Agentes de Trânsito da Rainha da Borborema (Agetrans), em parceria com a AGTBrasil, teve o apoio institucional da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

Os Estados que enviaram representantes foram Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantis, além da Paraíba.

Durante os dois dias de evento, houve discussões importantes para a consolidação da categoria: as dificuldades da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, educação de trânsito, impactos da Lei 14599/23, o histórico de lutas da AGTBrasil, identificação documental e veicular, abordagem técnica à tentativa de suicídio e a importância da ética nas relações sociais e profissionais.

Todas as palestras e mesas redondas compostas por Agentes de Trânsito.

O presidente da Agetrans, Alanderson Cardoso, comemorou o sucesso do evento.

“Conseguimos organizar uma grande estrutura, com apoio da prefeitura e da STTP, e ficamos muito felizes com o fato de a categoria, em todo o Brasil, ter atendido o chamado e ter vindo discutir temas essenciais para a valorização do nosso trabalho”, explicou.

Já o presidente da AGTBrasil, Antônio Coelho, reforçou a importância e unir a categoria nacionalmente. “Há dez anos, estamos organizados em uma associação nacional para lutar permanentemente em Brasília para que a categoria seja reconhecida em vários âmbitos. Já temos várias vitórias, mas ainda há um longo caminho a trilhar e um encontro como esse é essencial para conectar e conscientizar a categoria para as pautas nacionais e caminharmos mais fortes”, enfatizou Coelho.

Por fim, o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, destacou o apoio da Prefeitura de Campina Grande ao evento.

“Aqui em Campina, a prefeitura, por meio da STTP, reconhece e valoriza o trabalho dos Agentes de Trânsito. Temos um canal de diálogo aberto com os agentes e buscamos diuturnamente melhorar as condições do trabalho da categoria”, pontuou Ribeiro.