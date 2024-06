TJPB julga improcedente pedido de ilegalidade de greve de 2022

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba julgou improcedente o pedido de ilegalidade da greve dos servidores do município de Campina Grande.

A ação foi movida pela prefeitura em virtude da greve deflagrada no dia 1º de junho de 2022, sob a alegação de que não havia razão para o movimento e que seriam prejudicados serviços de natureza essencial.

O colegiado do TJPB entendeu – destacou a sua assessoria – “que houve por parte do Sindicato a observância de todos os requisitos de validade do movimento paredista estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

