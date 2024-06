Prefeitura de João Pessoa lança campanha contra assédio no São João

O prefeito Cícero Lucena lançou, nesta quinta-feira (6), a campanha ‘Não é Não contra Importunação Sexual no São João’. A solenidade aconteceu no Paço Municipal – Centro da Capital –, onde o gestor disse que o objetivo é intensificar, ainda mais no período junino, ações de proteção às mulheres.

Cícero Lucena garantiu empenho da Prefeitura com ações de conscientização e educação, promovendo uma cultura de respeito às mulheres, seja em qual for o ambiente. Mas, durante eventos festivos, com a grande quantidade de pessoas circulando, participando de eventos, as mulheres podem ficar mais expostas a eventuais práticas abusivas.

“A Prefeitura contribui e torce para que o ‘Não é Não’ seja todo dia das nossas vidas. Obviamente que aproveitamos os eventos onde há uma aglomeração maior de pessoas para consolidar de uma vez por todas a consciência na sociedade de que nós temos que respeitar o próximo, principalmente sendo mulher”, orientou o prefeito.

“‘Não é Não’, na verdade, representa uma luta de todas as mulheres contra uma cultura abusiva existente na sociedade, onde a mulher precisa e deve ter voz e se impor contra esse tipo de prática”, destacou Nena Martins, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Ela disse que a campanha acontece durante o ano todo, mas sempre demanda mais atenção em épocas de maior ocorrência de abusos.

“É uma campanha permanente, durante todo o ano. Agora, vamos estar nos terminais de ônibus, nos transportes públicos, vamos estar também nos eventos, visitando, conscientizando toda a população que participará do São João na questão do ‘Não é Não’. Porque a mulher tem o direito de ir e vir. Lugar de mulher onde ela quiser, vestir o que quiser, e assim, a gente clama por respeito”, afirmou.