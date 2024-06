Prefeitura de Campina Grande reforça frota da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal de Campina Grande recebeu nesta quinta-feira, 06, novas viaturas. Entraram na frota a unidade móvel VTR 07 e VTR 08.

A aquisição vai permitir um reforço no trabalho de patrulhamento feito pela corporação na cidade.

Para o prefeito, essa entrega faz parte da estruturação da Guarda, que tem sido uma das prioridades da gestão e representa também uma contribuição com a segurança para o cidadão.

“Seguimos com o trabalho de estruturação da Guarda. Começamos com o concurso onde aumentamos o efetivo em 138%. Hoje entregamos duas novas viaturas, fruto de um investimento e trabalho, continuamos ampliando e criando novos serviços, a exemplo da Ronda da Mulher, Ronda escolar e o departamento de Fiscalização e controle do Meio Ambiente. Isso faz parte de uma priorização da segurança, do conforto e da qualidade de vida para o cidadão, em todas as áreas de atuação da Guarda Civil Municipal, que dá suporte às ruas centrais, as do comércio, além da preservação do nosso patrimônio”, relatou.

As viaturas para serviços de patrulhamento urbano foram adquiridas por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do gabinete do senador Veneziano Vital do Rêgo (PMDB).

“A guarda é uma instituição e um corpo de mulheres e homens que serve a comunidade de uma forma preponderante. E quando chegou o pedido através do Prefeito Bruno para que pudéssemos fazer essa articulação junto ao Ministério da Justiça para que viabilizassem as duas viaturas, me enchi de alegria e me dediquei,no intuito de que essa demanda pudesse ser atendida, ressaltou o Senador.

Para o Coordenador da Guarda, Roberto Alcântara essa aquisição é de grande importância e valia.

“Hoje é um dia muito especial para nós aqui da Guarda Municipal. Estamos entregando para Campina duas viaturas totalmente equipadas, para fazer o patrulhamento da nossa cidade. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a gestão municipal que sistematicamente tem trabalhado na estruturação e ao senador que nos deu apoio em todos os trâmites, sendo uma ponte fundamental para que isso pudesse acontecer”, disse.

Posto avançado no Parque Evaldo Cruz

Durante o evento, o prefeito anunciou a instalação de um posto avançado da Guarda no Parque Evaldo Cruz.

“Isso faz parte da priorização do conforto, da qualidade de vida, da sensação de segurança em quaisquer das áreas de atuação da Guarda Municipal, tanto na tarefa de dar suporte as ruas centrais e principais de Campina, como também na preservação do nosso patrimônio, a exemplo do parque Evaldo Cruz, onde construiremos um posto avançado para garantir mais segurança a quem lá está”, declarou Bruno.