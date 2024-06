No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, dedicado aos assuntos da vida rural, o professor de agroecologia e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros (foto) e a doutora Márcia Paloma, responsável pela Horta Saudável da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), falaram sobre a importância das hortas urbanas e o trabalho desenvolvido em parceria com a FAP.

Márcia Paloma, ex-aluna e atual doutora em agroecologia, compartilhou detalhes sobre o projeto Horta Saudável, que já existe há seis anos.

Ela explicou como a iniciativa começou e a relevância do trabalho social e técnico realizado pela horta para a comunidade.

A horta, localizada no Hospital da FAP e no Campestre, é um exemplo de como a agricultura urbana pode contribuir para a saúde e bem-estar da comunidade.

O projeto é apoiado por convênios e parcerias, incluindo a colaboração com a UEPB, onde Márcia também desenvolveu sua formação acadêmica.

