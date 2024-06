Obras de restauração na nave da igreja matriz de Areia vão até julho

Arestauração da nave da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no município de Areia, erguida nos primeiros anos do século XVIII, está acelerada e a conclusão está prevista para o próximo mês.

O trabalho, que conta com a participação de equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), foi iniciado em dezembro do ano passado e inclui cobertura nos serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia, restauração e conservação da pintura artística.

A pintura artística da nave principal, que está sendo restaurada, foi inaugurada no ano de 1959 e 65 anos depois está sendo recuperada.

Na ocasião, o então governador Pedro Gondim contratou um casal de pintores da Hungria e África do Sul, para executarem o serviço.

A nave (forro central) é formada por três painéis ocupando uma área de 130 metros quadrados. O primeiro quadro representa a ‘Assunção’, o segundo a ‘Glorificação da Virgem’ e o terceiro lembra a ‘Medianeira’.

A Igreja secular é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Iphaep por se encontrar no centro histórico delimitado como área de proteção pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba.

Segundo a diretora executiva do Iphaep, Tania Queiroga, esse é um trabalho de extrema importância.

“Entendemos que uma obra de arte volta a viver quando é restaurada e isso é de grande riqueza para o patrimônio histórico e artístico da Paraíba”, afirmou Tania.

Restauração – O trabalho está sendo realizado pelos restauradores Gláucio Figueirêdo (coordenador), Joseilton da Silva (técnico em restauração), Piedade Farias (restauradora), ex-aluno da Oficina-Escola (Thiago Júlio de Oliveira) e mais 10 alunos aprendizes de Restauração de Bens Culturais Móveis e Integrados. A Civil Construtora é responsável pela restauração das cenas pictóricas que revestem toda a coberta da nave.

Para Piedade Farias, restauradora cedida pelo Iphaep para realização dos serviços, “restaurar uma obra de arte é um desafio, sobretudo quando se encontra em péssimo estado de conservação”, disse, enfatizando que “se fez necessário uma transposição de suporte em 70% da obra”.

O mais desafiador neste trabalho, segundo Piedade, foi capacitar uma equipe de jovens ao mesmo tempo em que se restaura uma obra histórica, incluindo-os.

Ela lembrou que a primeira equipe de restauração nasceu em 1984, na obra para recuperação do convento e Igreja franciscana na capital paraibana.

Quarenta anos depois, nasce no brejo paraibano, pelas mãos e capacitação de parte da primeira equipe, 10 alunos aprendizes que ensaiam os seus primeiros passos no ofício da restauração.

“Certamente a equipe recém-nascida dará prosseguimento ao exercício ininterrupto da restauração, fazendo renascer e reverberar na Paraíba o nosso ofício de restaurador”, comentou Piedade.

A restauradora destaca ainda que o objetivo central desse trabalho é a salvaguarda do forro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, sob os cuidados da Construtora Civil Industrial Ltda, que venceu a licitação aberta pelo Iphan. Estão sendo investidos R$ 797.212,33, recursos oriundos do Iphan.