Cantor do Acre recebe o Título de Cidadão Pessoense

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na tarde desta quarta-feira (05), sessão solene para entrega do Título de Cidadão Pessoense ao cantor Matheus Sampaio Queiroga, conhecido no meio artístico como Matheus Lira.

O vereador Thiago Lucena (DC) foi o autor da propositura e falou sobre a motivação para entrega da honraria.

“Quem tem conhecimento do meu mandato sabe que eu priorizo valorizar as honrarias da Casa. Cada vereador pode conceder até cinco honrarias por ano e, se não me engano, estou na sétima honraria concedida de todo o meu mandato, porque busco valorizar e trazer um significado maior para essa homenagem. Matheus, além de um amigo, é um cantor que tem levado o nome de João Pessoa para todos os lugares que ele vai. É um acreano mais pessoense do que muitos que tem por aí. Portanto, nada mais justo do que a Câmara fazer essa homenagem. Tenho certeza que lá na frente, quando Matheus ficar nacionalmente famoso, ele vai lembrar desse dia, com João Pessoa o abraçando, agora de fato e de direito”, afirmou.

O homenageado, que é natural do estado do Acre, falou do sentimento de receber a honraria.

“Quando se chega a uma cidade, nunca é no intuito de buscar receber algum título ou mérito. O que buscamos é apresentar o nosso trabalho. Mas, quando chega esse reconhecimento, ficamos sem palavras para expressar. Eu só tive a dimensão do que é ser um cidadão pessoense quando fui cantar em Alagoas e, ao ser chamado para subir ao palco para cantar com Cláudia Leite, ela falar para um público de mais de 200 mil pessoas meu nome: Matheus Lira, de João Pessoa. Foi aí que eu vi que eu representava essa cidade que me acolheu de forma tão especial”, concluiu o cantor, cantando uma música feita especialmente para a cidade.