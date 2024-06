A adutora do açude Coronel Jueca, responsável pelo abastecimento de água dos municípios de Desterro e Cacimbas, no Sertão do Estado, foi alvo de ataques de vandalismo, o que está provocando o desabastecimento de mais de 15 mil paraibanos.

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e a Polícia Científica identificaram vários cortes nos mangotes que fazem parte da estrutura. As providências para restabelecer o abastecimento de água já estão sendo adotadas, mas por enquanto as cidades são abastecidas por carros-pipas.

A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia, já feita e encaminhada à Polícia Civil. “Esse ato criminoso não só causou um grave desabastecimento de água para milhares de cidadãos, mas também gerou um prejuízo financeiro significativo para a nossa empresa e para a comunidade local. É importante ressaltar que a destruição ou danificação de bens públicos é crime, conforme previsto na legislação brasileira. O patrimônio público pertence a todos nós e deve ser preservado para garantir serviços essenciais e a qualidade de vida de toda a população”, comentou o gerente regional da Cagepa nas Espinharas, Jonatas Raulino.

De acordo com o presidente da Cagepa, Marcus Vinicius Neves, a Cagepa já está tomando todas as medidas necessárias para reparar os danos causados e restabelecer o fornecimento de água o mais rapidamente possível.

“Além disso, estamos colaborando com as autoridades competentes para identificar e responsabilizar os autores deste ato”, esclareceu. Por enquanto, as cidades afetadas estão sendo abastecidas por carros-pipas.

“Foi um ato de muita covardia desta ou destas pessoas que cometeram este tipo de vandalismo, mas estamos prontos para colaborar com a Cagepa, no sentido de colocar o mais rápido possível o sistema de abastecimento em funcionamento”, disse o prefeito de Desterro, Valtércio de Almeida.

A captação flutuante do açude Jueca, localizado no município de Desterro, tem capacidade de bombear 61 mil litros de água por hora. A Cagepa investiu, com recursos próprios, mais de R$ 6 milhões na obra completa, que beneficia os mais de 15 mil habitantes das duas cidades.