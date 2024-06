Presidente da FBHA vai receber título de Cidadania Campinense

O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio de Abreu, receberá nesta quarta-feira, 05, o título de Cidadão Campinense.

A homenagem resulta de a uma iniciativa proposta pelo vereador Márcio Melo, que atendeu a uma solicitação do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande (SindCampina) e foi aprovada por unanimidade.

Na justificativa, o vereador destacou que Alexandre Sampaio faz jus à honraria em virtude de sua contribuição para o importante segmento que representa, um trabalho realizado em todo o país, mas com reflexos diretos em Campina Grande, como testemunha o sindicato local através do seu presidente, Divaildo Bartolomeu de Lima Júnior.

Nesta segunda-feira, o presidente da FBHA já havia recebido o título de Cidadania Pessoense e de Cidadania Paraibana durante sessão conjunta realizada pela Câmara Municipal da capital e a Assembleia Legislativa da Paraíba.

A honraria estadual foi uma iniciativa do deputado Eduardo Carneiro, enquanto o título pessoense foi proposto pelo vereador Thiago Lucena.

Alexandre Sampaio é empresário com mais de 41 anos de atuação no mercado hoteleiro. Ele também é diretor do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e membro do Conselho Nacional do Ministério do Turismo; coordenador do Comitê Brasileiro de Normatização em Turismo, órgão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).