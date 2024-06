Levantamento divulgado nesta terça-feira (4) pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) sobre o preço do quilo do arroz praticado em supermercados da capital paraibana encontrou variações de 1,54% a 36,82%.

De acordo com a pesquisa, a menor variação foi constatada no arroz parboilizado da marca Rampinele, Tipo 1, com preços que oscilam de R$ 6,49 (Super Box Brasil – Geisel) a R$ 6,59 (Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados). A diferença é de R$ 0,10. A segunda menor variação é praticada no quilo do arroz branco da marca Emoções, com valores entre R$ 7,59 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 7,75 (Super Box Brasil – Geisel), uma diferença de R$ 0,16.

Já o levantamento das maiores variações mostrou o quilo do arroz Camil, parboilizado Tipo 1, com preços de R$ 6,79 (Super Fácil Atacado – Água Fria) a R$ 9,29 (Rede Compras – Bessa), uma diferença de R$ 2,50 e variação de 36,82%. Mesma variação e preços foram encontrados no arroz branco Camil, sendo o mais barato no Supermercado São João, no Centro, e o mais caro, o parboilizado Urbano, nos supermercados Manaíra, no bairro de Manaíra, no Rede Compras, no Bessa, e Menor Preço, no Bairro dos Estados.

O terceiro tipo de arroz, da terra, da marca Mais Delícia, segundo a pesquisa, apresenta a maior variação de 15,41%, com menor preço cobrado a R$ 6,49 (Varejão do Preço – Varjão) e o maior, a R$ 7,49 (Supermercado São João – Centro). A diferença é de R$ 1,00.

A pesquisa foi realizada nesta segunda-feira (3) em 14 estabelecimentos de diversos bairros, com foco em 31 itens de arroz branco, da terra e parboilizado. Mais detalhes podem ser conferidos através dos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br.

Supermercados pesquisados – São João – Av. Princesa Isabel, Centro; Varejão Supermercados – Varjão; Menor Preço – Bairro dos Estados; Bemais – Bancários; Assis – Mangabeira VIII, Cidade Verde; Carrefour – Bancários; Rede Compras – Bessa; Varejão do Preço – Varjão; Latorre- Torre; Super Box Brasil – Geisel; Manaíra – em Manaíra; Mateus – Altiplano; Assaí- Epitácio Pessoa e Super Fácil Atacado – Água Fria.