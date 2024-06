João Pessoa é o segundo destino nacional mais procurado pelos brasileiros para passar as férias de julho. É o que aponta a pesquisa realizada pela CVC – operadora de turismo brasileira. Segundo a empresa, houve um aumento de 10% na demanda, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Além de João Pessoa, apareceram no ranking Recife (PE), que ocupou o primeiro lugar; Foz do Iguaçu (PR), Maceió (AL) e Natal (RN) – terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, comemora a posição ocupada pela capital paraibana entre as preferências dos turistas brasileiros. Segundo ele, esse resultado é fruto de investimento em divulgação do destino, bem como ampliação e melhoria da malha aérea, que vêm sendo realizadas pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e o trade turístico.

“Isso é resultado da nossa participação em feiras de turismo na divulgação do destino ‘João Pessoa’, oportunidade em que sentimos o grande interesse dos agentes de viagens em conhecer melhor nossa Capital”, afirma o secretário. “Desde que o prefeito Cícero Lucena assumiu, a Prefeitura de João Pessoa tem participado de todas as feiras de turismo”, acrescenta.

Daniel Rodrigues revela que nos próximos dias, por exemplo, a equipe da Secretaria de Turismo de João Pessoa vai promover um workshop para mais de 120 agentes de viagens das cidades de Curitiba e Maringá, ambas no Estado do Paraná.

“João Pessoa hoje oferece uma infraestrutura turística de qualidade. Uma Orla limpa e organizada, iluminação em Led, segurança, tanto do ponto de vista da guarda municipal, quanto da parceria com a Polícia Militar do Governo do Estado… Então tudo isso reflete de forma positiva na visibilidade da nossa cidade lá fora e tem atraído cada vez mais turistas”, comenta.

Nos últimos três anos de gestão, foram investidos mais de R$ 2,4 milhões no setor. Participação em feiras e eventos de promoção turística, atividades locais de promoção do artesanato e da economia criativa e constante qualificação de profissionais. Essas são algumas das ações realizadas pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria do Turismo, no compromisso em fortalecer o turismo local.

Os investimentos refletem diretamente no número de visitantes que chegam à capital paraibana. Segundo dados da empresa espanhola Aena Brasil, que administra os aeroportos de João Pessoa e Campina Grande na Paraíba, o Aeroporto Castro Pinto apresentou aumento de 34% no número de passageiros em 2022, na comparação com o ano anterior.