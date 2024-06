Sessão conjunta com a ALPB homenageia presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação

A tarde desta segunda-feira (03) foi marcada por sessão conjunta da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) e Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para entrega dos títulos de Cidadão Pessoense e Paraibano ao presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio de Abreu.

O autor da propositura na CMJP, vereador Thiago Lucena (DC), falou sobre a motivação para entrega da honraria.

“Alexandre tem um link muito forte com a Paraíba, principalmente com João Pessoa, e a atuação dele foi muito importante para impactar o setor de turismo, tanto de hospedagem, quanto de alimentação. Ele também teve uma ação muito forte na reforma tributária, pensando nesses empreendedores que foram muito julgados na pandemia de Covid-19. Então, nada mais justo que João Pessoa e a Paraíba, através dos títulos de Cidadão Pessoense e Paraibano, homenagearem essa pessoa que tem sido importante, não somente para o Brasil, como para quem gera emprego e renda em João Pessoa”, afirmou.

O deputado estadual Eduardo Carneiro (Solidariedade), autor da propositura na ALPB, disse da importância de prestar a homenagem ao presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio.

“É um momento muito importante, uma vez que ele representa um segmento que é vetor de desenvolvimento para o Brasil, e aqui na Paraíba não é diferente. Então, é o momento de trazermos pessoas como Alexandre Sampaio como cidadãos paraibanos, para podermos criar aqui um celeiro de oportunidades, para que eles possam abrir os olhos e entender que a Paraíba precisa estar no protagonismo nacional. Não tenho dúvidas de que agora como cidadão paraibano ele irá colocar na pauta a nossa Paraíba, e é isso o que nós queremos”, acrescentou.

Delano Tavares, secretário executivo de Turismo da Paraíba, afirmou que Alexandre Sampaio é um grande incentivador do trabalho que vem sendo feito na Paraíba na área do turismo.

“Alexandre é um dos mais importantes parceiros da nossa frente de batalha, lutas, desafios e conquistas. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um amigo que Deus colocou em meu caminho e um grande ser humano, com quem tenho aprendido muito nos últimos dois anos. A partir de agora, ele, que já tinha um lugar especial em nosso meio, tem um coração igual ao nosso, que bate e pulsa forte de alegria como nossa gente”, destacou.

“A intervenção de Alexandre Sampaio na Paraíba passa por vários pilares, e o segmento demonstra hoje, através do deputado estadual Eduardo Carneiro e do vereador Thiago Lucena, uma gratidão por essas ações que ele conseguiu desenvolver aqui, seja através do Sindicato de João Pessoa ou através da Fecomércio. É uma justa homenagem. Que Alexandre possa se sentir honrado por fazer parte da Paraíba e de João Pessoa”, falou o ex-presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, Graco Parente.

O secretário de gestão governamental de João Pessoa, Diego Tavares, pontuou que ser cidadão pessoense é poder acordar às seis da manhã e caminhar em uma das melhores orlas, estar em uma das cidades mais seguras do país, podendo usufruir dela.

O homenageado, por sua vez, concluiu dizendo da honra de receber os títulos.

“João Pessoa carrega a história, junto com a Paraíba, do Brasil. É um estado icônico no sentido de fazer política. Ser reconhecido pelas duas Casas, me dando essas outorgas, é motivo de muita honra e responsabilidade para mim. Irei carregar esses títulos com muito cuidado, e o que eu posso fazer é honrar, no sentido de divulgar o turismo da Paraíba e de João Pessoa, naturalmente, para todo o Brasil”, finalizou.

Participaram ainda da sessão solene Divaildo Júnior, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande; Marcone Medeiros, presidente da Fecomércio; Ivone Ferraz, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do litoral Gaúcho; Lilian Cavalheiro, advogada; entre outros.