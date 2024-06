Foi assinado na manhã desta segunda-feira (03) o termo de cooperação entre Tribunal de Justiça da Paraíba, Governo da Paraíba e a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) para a implantação do programa Antes que aconteça, idealizado pela senadora Daniella Ribeiro.

O objetivo do programa, que tem orçamento inicial de R$ 315 milhões, é o de prevenir e combater a violência contra a mulher, em suas mais diversas formas. Estão previstas ações efetivas como educação nas escolas, com o intuito de envolver crianças e adolescentes no combate à violência contra a mulher desde cedo.

Daniella disse que o dia era de celebração e de luta por todas as mulheres que são vítimas de violência.

Disse ainda que o programa começa na Paraíba, mas terá dimensão nacional. Depois da Paraíba, o Rio de Janeiro será o estado a ser contemplado com o Antes que aconteça.

A assinatura do termo aconteceu no salão nobre do TJ-PB e contou com a presença de diversas autoridades, como prefeitos, secretários de estados, representantes de associações,

O presidente do TJ-PB, João Benedito da Silva, disse que se sentia honrado em participar desse momento tão importante para a proteção da mulher.

O governador da Paraíba, João Azevedo, também parabenizou a senadora pela ação e disse que o Governo considera de muita relevância o Antes que aconteça, com o intuito de prevenir e combater a violência.

A primeira-dama do Estado, Ana Sales Lins, disse que “é uma satisfação participar deste momento, através da atuação da senadora Daniella Ribeiro, que une esforços com o Governo do Estado, o TJ e o Parque Tecnológico, para cuidar das mulheres”.

O depoimento emocionante de Camila Mariz Ribeiro, coordenadora estadual do programa e segunda-dama da Paraíba, trouxe a reflexão sobre os impactos que o feminicídio traz nas famílias, quando uma mulher perde a vida pela violência, deixando um rastro de dor e angústia.

A diretora-técnica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Nadja Oliveira, destacou as ações que serão desenvolvidas no tocante à tecnologia com o objetivo de prevenir a violência contra a mulher.

O programa Antes que aconteça tem um propósito claro: salvar vidas, proteger mulheres da violência em suas mais diversas formas, desde a psicológica ao estágio final desse ciclo, que é o feminicídio. Todos os dias, no Brasil, quatro mulheres são assassinadas.

A ação prevê campanha educativa nas escolas, instalação de salas lilás em delegacias comuns, cursos de defesa pessoal voltado para as mulheres, monitoramento eletrônico com tecnologia de ponta, e, também, a autonomia da mulher através do empreendedorismo feminino, dentre outras medidas.

O Antes que aconteça foi idealizado pela senadora Daniella Ribeiro, juntamente com: a deputada federal Soraya Santos, procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados ; a segunda-dama da Paraíba e coordenadora estadual do programa, Camila Mariz Ribeiro; a juíza Renata Gil, conselheira do CNJ; a advogada e jurista Luciana Lossio, ex-ministra do TSE; e a professora Nadja Oliveira, diretora-técnica do Parque Tecnológico da Paraíba.