Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta segunda-feira, o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Emerson Cabral, falou sobre a revitalização da Vila do Artesão, um importante espaço cultural e turístico da cidade.

A reforma da Vila do Artesão incluiu a revitalização da fachada, a pintura dos chalés dos artesãos, a criação de murais com xilogravuras, a construção de uma nova capela e de um novo palco, além da implementação de um comércio com comidas típicas.

– A gente trabalhou a parte de imagem da vila mudando toda a frente, realizando a pintura dos chalés dos artesãos, as paredes de esquina agora têm xilogravuras que estão fazendo sucesso com os turistas, temos uma nova capela, um novo palco, comércio com comidas típicas. É uma nova vila que foi revitalizada com o apoio de Fred Ozanan, um artista nosso e trabalhamos em parceria com os artesãos que se mostraram muito satisfeitos com a reforma – revelou Cabral.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

