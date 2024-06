Equipes da Prefeitura de Campina Grande que atuam na Ação Intersetorial em Galante, registraram 14 casos de trabalho infantil na festa, envolvendo adolescentes.

Um dos casos envolve a presença de criança no estabelecimento, e caso os responsáveis insistam em mantê-la no local, podem perder a concessão da comercialização durante os festejos juninos.

No segundo final de semana de monitoramento por parte das equipes da Prefeitura de Campina Grande, na 4ª Edição da Ação Intersetorial no distrito de Galante, foi feito um trabalho minucioso, sempre observando possíveis situações de violações envolvendo crianças e adolescentes.

Nesse sábado (1), foram constatadas 14 situações que envolvem adolescentes no trabalho infantil. Para a coordenadora da ação nos distritos, Jussara Melo, uma violação que precisa ser combatida e resolvida junto às famílias dos adolescentes e junto aos comerciantes que insistem em realizar tal prática.

“Embora considerada uma violação grave, é algo dentro do esperado, considerando o porte da festa em Galante que tem crescido a cada ano, especialmente, em virtude da vulnerabilidade econômica no local. As famílias trazem os filhos para darem esse suporte, tanto no comércio de alimentos e de outros produtos. Tais situações estão sendo monitoradas de perto pelas nossas equipes, já que todos os envolvidos foram devidamente orientados. Caso haja reincidência, serão tomadas as medidas cabíveis”, continuou a coordenadora.