No quadro “Na Cozinha”, do programa Conexão Caturité, Aline Diniz, confeiteira e gastróloga, ensinou a receita de um bolo de milho cremoso.

Ingredientes:

300 gramas de milho verde

1 xícara de chá de leite

2/3 de xícara de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

2 ovos

1/4 de xícara de fubá

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga e fubá para polvilhar

Canela em pó a gosto para polvilhar

Modo de Preparo:

♦ Pré-aqueça o forno a 180 graus.

♦ No liquidificador, bata o milho, o leite, o açúcar e a manteiga até triturar bem os grãos.

♦ Adicione os ovos e bata somente o suficiente para misturar.

♦ Acrescente o fubá e o fermento em pó e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Não se preocupe se a massa parecer líquida, essa é a ideia para que o bolo fique cremoso.

♦ Unte um refratário com manteiga e polvilhe fubá.

♦ Despeje a massa no refratário e leve ao forno por aproximadamente 45 minutos, ou até que o topo esteja douradinho.

♦ Retire do forno e deixe esfriar antes de servir. Se desejar, polvilhe um pouco de canela em pó para dar um toque especial de canjica.

