Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba

Observa-se a presença de nebulosidade do tipo baixa no setor centro/leste da Paraíba, associada ao deslocamento de umidade oriunda do oceano Atlântico, trazida pelos ventos alísios de sudeste (ventos em baixos níveis da atmosfera). Com isso, poderão ocorrer chuvas pontuais, a qualquer hora, sobre áreas das regiões do Agreste, Brejo e Litoral.

As temperaturas máximas registradas na tarde de ontem em Bananeiras: 22,4ºC, Cabaceiras: 30,7ºC, Campina Grande: 24,5ºC, João Pessoa: 27,8ºC, Monteiro: 29,8ºC, Patos: 33,7ºC, Picuí: 27,5ºC e Sousa: 31,9ºC e, as mínimas registradas na madrugada de hoje em Bananeiras: 21,1ºC, Cabaceiras: 21,0ºC, Campina Grande: 20,9ºC, João Pessoa: 23,9ºC, Monteiro: 17,9ºC, Patos: 24,0ºC, Picuí: 21,1ºC e Sousa: 24,5ºC.

*Fonte: Aesa