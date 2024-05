O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Campina Grande, Sargento Neto, concedeu na noite desta terça-feira, 28, entrevista para o programa Ideia Livre, da Rede Ita (canal 18.1), apresentado pelo jornalista Arimatea Souza, que teve participações dos também jornalistas Josusmar Barbosa, Bastos Farias e Max Silva.

Inicialmente, Neto destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido desde quando assumiu a titularidade da pasta, com dias mais longos de dedicação às atividades nas ruas de Campina Grande.

O secretário lembrou que é preciso sempre renovar, sem olhar pra trás, focando no que pode ser feito daqui pra frente. “O que vinha sendo feito, ou o que deixou de ser feito pra mim pouco importa. O que mais importa pra mim é que estou me dedicando todos os dias nas ruas, acompanhando todos os segmentos que compõem a Sesuma, dando atenção, indo aos bairros, escutando a população, esse é o nosso foco e o nosso objetivo”, falou Sargento Neto ao jornalista Max Silva.

Sargento Neto disse também que é preciso que a população ajude, principalmente não utilizando os pontos de lixo que a cidade possui, são cerca de mil de terrenos baldios onde são colocados materiais que aumentam o trabalho dos profissionais da Sesuma.

“Precisamos da conscientização da população, pois temos uma coleta domiciliar regulada, com os caminhões passando por toda cidade para deixar tudo limpo. Não existem motivos para as pessoas colocarem lixo em qualquer lugar”, alertou o secretário.

Sobre as ruas que ainda não são calçadas, Sargento Neto informou que é preciso atenção com as fortes chuvas que estão caindo na Rainha da Borborema e focar nos trabalhos de limpeza para resolver o problema da sociedade.

“Foi por isso que criamos a operação Bairro Limpo, inicialmente no Conjunto Aluízio Campos, onde vamos levar todos os serviços que a Sesuma realiza, ou seja: operação tapa buraco, limpeza de galerias, de bueiros, teremos trabalhos em conjunto com a STTP, reforçando as linhas de quebras molas e faixas de pedestres. Também teremos a Vigilância Sanitária presente, detectando alguns pontos negativos em todos os bairros para que possamos sair de lá fortalecidos”, garantiu Neto.

Sargento Neto adiantou que entre os objetivos da Prefeitura de Campina Grande, é preciso atingir os bairros onde são feitas as maiores cobranças. Uma pesquisa foi feita, onde a Sesuma conseguiu detectar deficiências da secretária em alguns bairros e através de um mapeamento foi preciso lançar a Operação Bairro Limpo, para impactar a vida dos moradores com várias ações.

Já em relação a perfuração de poços, o secretário da Sesuma informou que a prefeitura municipal possui uma máquina perfuratriz para realizar uma operação em toda zona rural para segurança hídrica que envolve Campina Grande.

“A nossa secretaria dá a sua contribuição com o programa de perfuração de poços, onde vamos fortalecer toda zona rural, seja de São José da Mata a açude de Dentro, seja em Galante, Catolé de Boa Vista, a gente precisa e vai continuar fortalecendo essa bandeira da segurança hídrica”, finalizou Sargento Neto.