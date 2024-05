O secretário estadual , Tibério Limeira, atestou em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (29), que a Paraíba continua com a saúde fiscal equilibrada e é um dos estados mais equilibrados, financeiramente, do país. Segundo ele, são poucos estados que recebem a nota máxima do Tesouro Nacional e que agências internacionais também fazem esse tipo de análise sobre o estado administrado por um socialista.

“Nós temos hoje uma das melhores poupanças correntes do país, temos reserva. A poupança corrente é exatamente o saldo entre receita e a despesa e quando se gasta mais do que arrecada, não se tem poupança corrente, mas sim déficit. Quando se arrecada mais do gasta, tem-se um superávit e isso se transforma numa poupança corrente”, explicou

Conforme o secretário, a poupança corrente é uma espécie de reserva de contingência para que o estado possa enfrentar as intempéries, as possíveis tempestades, os momentos de crises como o que a Paraíba passou recentemente..

“De 2022 para cá, nós tivemos uma queda muito grande na arrecadação da receita por conta dos Projetos de Leis Complementares 192 e 194 aprovados no Congresso Nacional que unificaram o percentual do ICMS do combustível”, destacou.

Limeira destacou que nesse período, o estado tinha uma expectativa de arrecadar um montante X e arrecadou R$1 bilhão a menos do que isso “Isso são dados públicos. Então como foi que nós fizemos a mágica de manter tudo em dia? Porque nós tínhamos reserva, Nós tínhamos um equilíbrio fiscal”, explicou..