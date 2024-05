Feriado em João Pessoa: confira o que abre e o que fecha

Nesta quinta-feira, 30 de maio, é celebrado o dia de Corpus Christi. Em João Pessoa, diversos estabelecimentos e serviços terão seus horários de funcionamento alterados. Confira o que abre e o que fecha na cidade durante o feriado.

Shoppings

Mangabeira e Manaíra Shopping: As lojas, Praças de Alimentação e cinema abrirão normalmente das 10h às 22h. As lotéricas funcionarão das 10h às 21h. No Mangabeira, o Sicredi e o Sebrae estarão fechados, enquanto no Manaíra, os bancos e a Casa da Cidadania não abrirão. Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Shopping Tambiá: Funcionará em horário normal, com lojas abertas das 9h às 20h e a Praça de Alimentação e PlayToy das 9h às 21h. Na sexta-feira (31), o funcionamento continua normalmente.

Liv Mall: As lojas abrirão das 9h às 21h, a Alameda de Serviços das 9h às 19h, e a Praça de Alimentação das 10h às 21h. Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Shopping Sebrae: Funcionará das 10h às 20h na quinta-feira (30). Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Mag Shopping: As lojas abrirão das 9h às 21h, a Praça de Alimentação das 10h às 22h, e o cinema das 13h às 22h. Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Shopping Sul: As lojas abrirão das 10h às 21h, e a Praça de Alimentação das 10h às 22h na quinta-feira (30). Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Parahyba Mall: Funcionará em horário normal, com lojas e Praça de Alimentação abertas das 10h às 22h, e os demais serviços das 10h às 21h. Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Pátio Altiplano: As lojas e quiosques abrirão das 13h às 19h, e a Praça de Alimentação das 12h às 20h. A Cooperativa Sicredi e as lotéricas estarão fechadas. Na sexta-feira (31), o funcionamento será normal.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira (30) e não haverá compensações bancárias, incluindo TEDs. Na sexta-feira (31), o atendimento ao público será normal.

Comércio

O comércio de João Pessoa funcionará normalmente na quinta-feira (30).

VLTs

A CBTU João Pessoa informou que os trens urbanos não funcionarão na quinta-feira (30). As operações retornarão na sexta-feira (31) das 04h52 às 19h51.

Repartições Públicas

As repartições públicas municipais estarão fechadas na quinta-feira (30) e na sexta-feira (31), funcionando apenas os serviços essenciais. As repartições estaduais fecham no dia 30, mas reabrem no dia 31.

Bica

O Parque Arruda Câmara (Bica) funcionará normalmente na quinta-feira (30), das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h.

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) não terá expediente na quinta-feira (30), funcionando apenas em regime de plantão judiciário até a sexta-feira (31).

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas na quinta-feira (30). As atividades serão retomadas na sexta-feira (31).