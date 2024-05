Inaugurado em sua primeira etapa na noite da última segunda-feira, o Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), no centro de Campina Grande, ficará fora do alcance visual dos transeuntes da área até o término do Maior São João do Mundo.

A manutenção dos ´tapumes´, apesar de o parque estar devidamente gradeado, foi solicitada pela Polícia Militar.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui.