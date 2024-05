Como forma de impulsionar a economia local em um dos períodos de maior movimentação graças às tradições dos festejos juninos, a Prefeitura de João Pessoa, através das Secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin), definiu o calendário do pagamento das folhas de maio, antecipação da primeira parcela do 13º salário e a folha de junho, realizando estes três pagamentos em apenas 22 dias. Os pagamentos representam uma injeção de R$ 350 milhões na economia da Capital.

O primeiro pagamento acontece já nesta quinta-feira (30), dia em que todos os servidores municipais, entre aposentados, efetivos, comissionados e prestadores de serviço, receberão seus proventos referentes ao mês de maio.

De acordo com o calendário de pagamento, a Prefeitura vai antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário para o mês de junho, assim como vem acontecendo desde o ano de 2021. Os servidores receberão este pagamento no próximo dia 10. E ainda antes do São João, no dia 20, todos os servidores municipais receberão antecipadamente também o pagamento dos salários referentes ao mês de junho.