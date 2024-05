Prefeitura de Campina Grande lança aplicativo destinado a facilitar acesso do cidadão a serviços

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, lançou oficialmente, nesta terça-feira, 28, o aplicativo “Campina com Você”, que disponibiliza aos campinenses todos os serviços da prefeitura na palma da mão de maneira fácil e rápida.

A solenidade foi realizada no auditório da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, que está completando 40 anos de existência.

“O lançamento neste local também foi uma forma de prestigiar a passagem das quatro décadas de existência desta importante instituição”, afirmou o prefeito.

Em seu discurso, o prefeito destacou que o aplicativo proporciona um canal único de acesso, reunindo sistemas e serviços do governo municipal.

Com isso, cada cidadão terá à disposição uma gama diversificada de facilidades, como solicitação de podas de árvores, limpeza pública, agendamento de consultas e exames de saúde, além de reparos na iluminação, solução de questões burocráticas e outros serviços essenciais. No lançamento, mais de cem serviços já estão disponíveis para o público.

Após as palavras de Bruno Cunha Lima, os diretores da Fundação Parque Tecnológico, Nilton Silva e Nadja Oliveira, enalteceram o lançamento do aplicativo e destacaram diversas outras ações e iniciativas da Prefeitura Municipal de Campina Grande no campo tecnológico.

Eles também ressaltaram o papel histórico da fundação ao longo de 40 anos de atividades em prol do desenvolvimento regional na área científica.

*vídeo: ParaibaOnline